Tekirdağ’da 3 farklı adreste uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince 3 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü dosya kapsamında Kapaklı’da 3 farklı adreste operasyon gerçekleştirildi. Y.E.O., E.H.A. ve S.K. isimli şahısların yakalanması için Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda baskın düzenlenen adreslerde arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu 192,80 gr skunk, 12 adet ectasy ele geçirildi.

3 şüpheliden Y.E.O. adlı zanlının yakalandığı operasyonda, zanlının üzerinde de arama gerçekleştirildi. Aramada 0,40 gr esrar, 0,55 gr sentetik kannabinoid ve 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. E.H.A. ve S.K. adlı şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

