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Tekirdağ’da 3 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

Yasa dışı yollardan Avrupa’ya gitmek isteyen Cezayirli 3 kaçak, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerine yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi mevkiinde yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekibi, A.Y.

Yasa dışı yollardan Avrupa’ya gitmek isteyen Cezayirli 3 kaçak, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerine yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi mevkiinde yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekibi, A.Y. yönetimindeki 34 TGG 05 plakalı ticari taksiyi durdurdu. Cezayir uyruklu 3 şahsın olduğu araçta yapılan aramada, şişme bot ele geçirildi.
Ekipler, araç sürücüsü organizatör A.Y. ile Cezayirli 3 kaçağı gözaltına aldı. Araç sürücüsü A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cezayir uyruklu 3 şahıs ise işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

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