Tekirdağ'da 3 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 200 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekirdağ üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe alınan 35 ACD 402 plakalı otomobili, Malkara ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 3 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.
Sürücü K.K. gözaltına alındı.
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