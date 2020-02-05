HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ’da 3 ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ’da 3 ton sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 01:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene ilçesinde bulunan bir eve düzenlenen baskında 3 ton sahte içki ve içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Tekirdağ’da 3 ton sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ İl jandarma Alay Komutanlığı İstihbarat Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ergene İlçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde Ahmet Ç.’nin evinde kaçak içki üretimi yapıldığı ve içkilerin de piyasa sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Adli makamlardan alınan arama kararları sonucu eve baskın düzenleyen jandarma ekipleri bidonlar içerisinde 3 ton sahte içki ile 450 litre şarap ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alınırken içkilere ise imha edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
Vahşet evi! Tartıştığı eşini satırla katlettiVahşet evi! Tartıştığı eşini satırla katletti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Ergene

En Çok Okunan Haberler

Van'da çığ felaketi: 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van'da çığ felaketi: 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'da bir deprem daha!

Manisa'da bir deprem daha!

Virüsü ilk fark eden doktorun mesajı viral oldu!

Virüsü ilk fark eden doktorun mesajı viral oldu!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı!

Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı belgelendi! İşte çiftin ilk karesi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı’da vahşet! Tartıştığı eşini satırla katletti

Vahşet evi! Tartıştığı eşini satırla katletti

Kocaeli'de iş arayan gençten ilginç afiş: İş varsa siz arayın

İş arayan gençten ilginç afiş: İş varsa siz arayın

İstanbul’un simgesi Galata Kulesi mavi ve turuncuya büründü

Galata Kulesi mavi ve turuncuya büründü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Son dakika! Manisa'da bir deprem daha! (AFAD - Kandilli son depremler)

Manisa'da bir deprem daha!

Eğitime kar engeli! 5 Şubat 2020 Çarşamba okullar tatil mi?

Eğitime kar engeli!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.