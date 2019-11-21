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Tekirdağ'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 17:38 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Canhıdır Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Hayrabolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Bangladeş uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araç sürücüsü G.Z. ise gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Hayrabolu Jandarma kaçak

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