HABER

Tekirdağ’da 36 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 09:40 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı noktada 36 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi mevkiinde şok uygulama yapan ilçe jandarma ekibi bir otobüsü durdurdu.

Tekirdağ’da 36 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki ayrı noktada 36 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Alaybey Mahallesi mevkiinde şok uygulama yapan ilçe jandarma ekibi bir otobüsü durdurdu. Yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya planladığı belirlenen 32 Pakistan uyruklu göçmen ve 1 organizatör gözaltına alındı.
Olayın ardından 32 göçmen İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, organizatör ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer operasyonda ise, Haliç Mahallesi ile Yaylagöne Mahallesi mevkiinde bir minibüsü durduran jandarma ekipleri, kaçak göçmen olduğu tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Tekirdağ’da 36 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’da 36 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’da 36 kaçak göçmen yakalandı

PARTNER 'Seni çok seviyorum güzel adam' 'Seni çok seviyorum güzel adam'
Mermi yutturan arkadaşını öldüren sanıktan 'cinsel istismar' iddiasıMermi yutturan arkadaşını öldüren sanıktan 'cinsel istismar' iddiası
(Özel) Maltepe’de 80 bin liralık et hırsızlığı kamerada(Özel) Maltepe’de 80 bin liralık et hırsızlığı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 6 generalin görev yeri değişti!

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.