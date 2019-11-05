HABER

Tekirdağ'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:21 | Son Güncelleme

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltını alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Edirne'ye düzensiz göçmen götürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphe üzerine bir araçta yaptığı kontrollerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki yabancı uyruklu 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen sürücü F.C. ve yanındaki H.S. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

PARTNER 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü 'Hiç de göründüğü gibi değilmiş' İşte dünyaca ünlü turistik yerlerin gerçek yüzü
PKK/YPG’ye ait tünel imha edildiPKK/YPG’ye ait tünel imha edildi
Atatürk Baraj Gölü'nün rengi yeşile döndüAtatürk Baraj Gölü'nün rengi yeşile döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen gözaltı Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Milyonlarca memur ve emekliye zam göründü

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Arınç'a KHK tepkisi!

MHP lideri Bahçeli'den Arınç'a KHK tepkisi!

Ankara'da patlama iddiaları sonrası Valilik'ten açıklama

"Ankara'da patlama" iddialarıyla ilgili açıklama

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Dışişleri açıkladı: Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü

Suriyeli sığınmacılarla ilgili flaş açıklama

Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Rusya ile ikinci ortak devriye tamamlandı

Korkunç! Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.