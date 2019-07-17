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Tekirdağ’da 4 DEAŞ zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü öğrenilen 4 şahıs yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Tekirdağ genelinde Radikal Dini Terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve örgüt adına faaliyet gösteren şahısların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü öğrenilen 4 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Tekirdağ genelinde Radikal Dini Terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve örgüt adına faaliyet gösteren şahısların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen K.A., G.M., S.S. ve M.A. isimli 4 şahıs, DEAŞ Terör Örgütü üyeliğinden yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yakalandığı adreste yapılan arama neticesinde zanlılara ait cep telefonları, laptop, hard disk ve flash belleğe incelenmek üzere el konuldu.

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