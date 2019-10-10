Tekirdağ'da 4 kaçak göçmen yakalandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında, Pakistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ- Malkara yolundaki devriye görevi sırasında, şüphe üzerine 4 kişiyi durdurup, kimlik kontrolü yapmak istedi. Ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan kişilerin, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren, Pakistanlı kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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