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Tekirdağ’da 4 ton kaçak içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 22:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda 4 ton kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Saray ilçesi Sinanlı Mahallesi’nde ki bir tesiste bandrolsüz kaçak içki olduğu bilgisini aldı.

Tekirdağ’da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda 4 ton kaçak içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Saray ilçesi Sinanlı Mahallesi’nde ki bir tesiste bandrolsüz kaçak içki olduğu bilgisini aldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Saray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bahse konu tesise operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 4 ton satışa hazır bandrolsüz kaçak içki ele geçirilirken, M.Ç. isimli bir kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapılırken, ele geçirilen 4 Ton bandrolsüz kaçak içkiye el konuldu

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