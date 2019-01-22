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Tekirdağ'da 42 göçmen yakalandı; 2 insan kaçakçısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 12:58 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek üzere minibüs ile sınıra götürülen Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 42  kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'da 42 göçmen yakalandı; 2 insan kaçakçısı tutuklandı

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek üzere minibüs ile sınıra götürülen Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan 2 minibüsün sürücüleri tutuklandı.
Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşadışı yollardan Türkiye'ye giren kaçak göçmenlerin İstanbul'dan Yunanistan sınırına götürüleceği ihbarı aldı. Hemen harekete geçen jandarma, kaçak göçmenlerin taşındığı 2 minibüsü takibe aldı ve ilçe girişinde durdurdu. Minibüslerde yapılan kontrollerde Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Minibüslerin sürücüleri Hasan G.(23) ve Ali U.(29) gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede 'İnsan kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklandı.

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Tekirdağ'da 42 göçmen yakalandı; 2 insan kaçakçısı tutuklandıTekirdağ'da 42 göçmen yakalandı; 2 insan kaçakçısı tutuklandıTekirdağ'da 42 göçmen yakalandı; 2 insan kaçakçısı tutuklandı

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