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Tekirdağ’da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 00:49 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ’da 45 kişi yedikleri  dönerden zehirlendikleri  şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ’da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir dönerciden döner yiyen 45 kişi, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Başta Tekirdağ Devlet Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere başvuranlar, bir süre müşahede altında tutulup, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ’da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendi

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