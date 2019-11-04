HABER

Tekirdağ’da 456 litre kaçak içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 09:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ ‘ın Şarköy İlçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 456 litre kaçak içki ele geçirildi.Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Şarköy İlçesinde kaçak olarak alkol üretiminin engellenmesi ve haksız kazanç sağlanmasının önlenmesine yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında C.D.

Tekirdağ’da 456 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ ‘ın Şarköy İlçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 456 litre kaçak içki ele geçirildi.
Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin Şarköy İlçesinde kaçak olarak alkol üretiminin engellenmesi ve haksız kazanç sağlanmasının önlenmesine yönelik yapmış oldukları çalışmalar kapsamında C.D. ve N.D. isimli şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde 270 Lt Etil Alkol, 186,5 Lt satışa hazır halde kaçak alkollü içki, çok sayıda sahte bandrol, kapüşon, etiket ve sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.
Konu ile ilgili C.D. ve N.D. isimli şahıslar yakalanarak haklarında ‘5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet’ suçundan işlem yapıldı. C.D. isimli şüpheli hakkında ayrıca ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan işlem yapılarak, şahıs gözaltına alındı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Yüksekova’da iş kazası: 1 ölüYüksekova’da iş kazası: 1 ölü
Ayaklarında poşetle okula gidiyorlarAyaklarında poşetle okula gidiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen kaçak göçmenlerle ilgili skandal iddialar!

İki ülke arasında büyük kriz! Diplomatlarını karşılıklı sınır dışı ediyorlar

İki ülke arasında büyük kriz! Diplomatlarını karşılıklı sınır dışı ediyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'daki 23 yaşındaki öğretmen Gülcan Işık'ın sır ölümü

Genç öğretmenin sır ölümü

Kırıkkale'nin Longoz Ormanları'nda bulunan yaralı karacaya tedavi

Vahşi hayvanlar saldırmış! Yaralı halde bulundu

Son dakika! TSK ve MİT'ten Kuzey Irak'ta ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

HDP'li Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı

Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de deprem

Son dakika! Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.