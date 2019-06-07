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Tekirdağ’da 5 arkadaşı ile birlikte kazada can veren Melike toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 15:08 | Son Güncelleme

Ramazan bayramın ikinci günü Çanakkale’deki bir arkadaşlarının düğününe gitmek üzere yola çıkan ve içinde 5 arkadaşın bulunduğu aracın Çorlu yakınlarında kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Melike Sülün (25) Orhangazi’de son yolculuğuna uğurlandı.Ramazan bayramının ikinci gününde Çorlu’da 5 kişinin yaşamını yitirdiği feci trafik kazasında ölenlerden 24 yaşındaki Melike Sülün Orhangazi’de toprağa verildi.

Ramazan bayramın ikinci günü Çanakkale’deki bir arkadaşlarının düğününe gitmek üzere yola çıkan ve içinde 5 arkadaşın bulunduğu aracın Çorlu yakınlarında kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Melike Sülün (25) Orhangazi’de son yolculuğuna uğurlandı.
Ramazan bayramının ikinci gününde Çorlu’da 5 kişinin yaşamını yitirdiği feci trafik kazasında ölenlerden 24 yaşındaki Melike Sülün Orhangazi’de toprağa verildi. Geçtiğimiz çarşamba günü 5 arkadaşı ile birlikte üniversite arkadaşlarının Çanakkale’deki düğününe gitmek için yola çıkan otomobile Çorlu yakınlarında arkadan bir tırın çarpması sonucu araç hurdaya dönmüş ve alev almıştı. Kazada Orhangazili genç kız Melike Sülün ile birlikte toplamda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Gözyaşları sel oldu
Kazada hayatını kaybeden Melike Sülün’ün cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından buradan alınarak Orhangazi’ye getirildi. Melike Sülün’ün cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesinden alınarak Muradiye Mahallesi’ndeki evine son kez getirildi. Hasta olan babası Şaban Sülün ile annesi Emine ve ablası Özlem Melike Sülün’ün cenazesinin eve getirildiği esnada gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın cenazesi burada yapılan duaların ardından Gazi Orhanbey Cami’ne getirildi. Melike Sülün burada cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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