Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası yapmaktan gözaltında

Tekirdağ 8. Mekanize topçu tugayında er olarak askerlik yapan 5 kişi, sosyal medyadan PKK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli 5 er hakkında soruşturma başlatarak yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli 5 er, İl jandarma Komutanlığı terör birimince görev yaptıkları kışlada gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

