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Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası yapmaktan gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

Tekirdağ 8.

Tekirdağ 8. Mekanize topçu tugayında er olarak askerlik yapan 5 kişi, sosyal medyadan PKK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
İddiaya göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 8. Mekanize Tugay Komutanlığında görevli 5 er hakkında soruşturma başlatarak yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli 5 er, İl jandarma Komutanlığı terör birimince görev yaptıkları kışlada gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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