Tekirdağ’da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada tır sürücüsü tutuklandı

Tekirdağ Çorlu’da meydana gelen ve 4’ü üniversite öğrencisi 5 kişinin feci şekilde yanarak can verdiği kazaya karışan tır sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorlu’da bayramın ikinci günü sabah 09:30 sıralarında meydana gelen kazada Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobile aynı istikamete seyreden Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 çekici 34 EB 4058 dorse plakalı tır çarpmış, kazanın ardından alev alan tek kapılı otomobildeki 5 kişi feci şekilde yanarak can vermişti.

Kazanın ardından olayı anlatan ve otomobil sürücüsünün önünden aniden durması ile kazanın meydana geldiğini öne süren tır sürücüsü Mehmet V. önce jandarma tarafından gözaltına alındı ardından da sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

