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Tekirdağ'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 17:10 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden Nesrin Narin, memleketi Afyonkarahisar'da son yolcuğuna uğurlandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Nesrin Narin'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde toprağa verildi.

Narin'in cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesindeki otopsi işleminin ardından önce Kütahya'daki evlerine, ardından da İhsaniye ilçesine bağlı Kadımürsel köyündeki babaevine getirildi. Narin'in babası Necati, annesi Melahat, kardeşleri Satı ile Ufuk Narin cenaze eve getirildiği ve helallik alındığı sırada gözyaşı döktü. Nesrin Narin'in naaşı, Kadımürsel köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kazanın, Narin ve arkadaşlarının, üniversiteden bir arkadaşlarının Çanakkale'deki düğününe giderken meydana geldiği öğrenildi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki TEM Otoyolu'nda Mehmet Varışlı'nın kullandığı 34 FL 2845 plakalı tır, Yasemin Kaynar İbiş (47) idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobille çarpışmış, otomobildeki Nesrin Narin'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu Nesrin Narin trafik kazası

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