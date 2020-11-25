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Tekirdağ’da 520 litre sahte içki ele geçirildi

25.11.2020 11:23 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evde yapılan aramada 500 litre sahte şarap ile 20 litre sahte rakı ele geçirildi.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, Saray ilçesinin Sefaalan Mahallesi’nde S.I.’ya ait evde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evde yapılan aramada 500 litre sahte şarap ile 20 litre sahte rakı ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, Saray ilçesinin Sefaalan Mahallesi’nde S.I.’ya ait evde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bir bölümünde sahte alkol üretimi, bir kısmında da bidonlar içinde şişelenerek satışa hazır sahte içkiler ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Sahte 500 litre şarap ile 20 litre rakıya el konulurken, gözaltına alınan ev sahibi S.I. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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