HABER

Tekirdağ’da 55,4 kilogram kokain ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:50 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da 55,4 kilogram kokain ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince Tekirdağ Asyaport Limanı'nda 55 kilo 440 gram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Güney Amerika ülkelerinden transit olarak Türkiye'ye gelecek konteynerlerle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alındı.

İstihbarat Bilgi Sisteminde yapılan detaylı analizler sonucunda Brezilya'nın Paranagua Limanı'ndan Tekirdağ Asyaport Limanı'na gelen gemi şüpheli olarak değerlendirildi.

Gemi tahliyesi esnasında konteynerlerden birine narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine ekipler detaylı arama başlattı.

Aramalarda konteynerin sağ arka kısmında bulunan 2 kutu içinde, konteynerin mevcut mühür ve etiketinin bire bir kopyası olduğu anlaşılan sahte güvenlik mührü ile beyaz renkli bir madde tespit edildi. Söz konusu maddenin uyuşturucu tespit cihazında yapılan ön analizinde kokain olduğu anlaşıldı.

Savcılıktan alınan talimatlar doğrultusunda 55 kilo 440 gram kokaine el konuldu.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
GÜNCELLEME - Çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulunduGÜNCELLEME - Çaldığı iddia edilen aracın yakınında ölü bulundu
Fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendiFotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gümrük Muhafaza kokain Tekirdağ Asyaport Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ’da 55 kilogram 440 gram kokain ele geçirildi

Bu sabah ele geçirildi! Tam 55 kilo 440 gram

Hakkari'de köylüler buldu!

Hakkari'de köylüler buldu!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı

Halit Karakoç görevden alındı!

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.