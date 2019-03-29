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Tekirdağ'da 57 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 21:58 | Son Güncelleme

Göçmenleri taşıyan 2 sürücü gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ortak çalışma yürüten Hayrabolu, Malkara ve Süleymanpaşa ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, durumundan şüphelenilen 34 ACE 713 ve 52 AC 155 plakalı iki minibüsü Tekirdağ-Çanakkale D-110 kara yolu üzerinde durdurdu.

Ekipler, araçlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 28 Pakistan, 15 Bangladeş ve 14 Afganistan uyruklu olmak üzere 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Araçların sürücüleri A.U. ve S.İ.G. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen operasyon Tekirdağ

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