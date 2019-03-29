Tekirdağ'da 57 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan iki araçta yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 57 kaçak yakalandı, 2 sürücü ve organizatör ise gözaltına alındı.

Tekirdağ- Çanakkale D-110 yolu üzerinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında, durumundan şüphelenilen 34 ACE 713 ve 52 AC 155 plakalı iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 57 kaçak yakalandı, sürücü ve organizatörlük şüphelileri A.U. ve S.İ.G. gözaltına alındı. Araçlarda ayrıca 4 lastik bot, kürekler ve pompa ele geçirildi. Kaçaklar işlemlerinin arından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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