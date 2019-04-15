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Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Alper Ç.(29) idaresindeki 34 BFR 276 plakalı otomobil ile Ahmet K. (37) idaresindeki 34 HN 7512 plakalı otomobili Çavuşköy Mahallesi mevkinde durdurdu.

Ekipler araçlarda yaptıkları aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Bangladeş uyruklu 6 kişiyi yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücülerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet K. tutuklanırken, diğer sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
6 düzensiz göçmen Jandarma Malkara

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