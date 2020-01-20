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  4. Tekirdağ’da 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL ceza

Tekirdağ’da 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan Av Koruma ve Kontrol çalışmalarında 37 kişi denetlenerek, 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL idari para cezası uygulandı.Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan Av Koruma ve Kontrol çalışmalarında 37 kişi denetlenerek sorgulandı.

Tekirdağ’da 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL ceza

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan Av Koruma ve Kontrol çalışmalarında 37 kişi denetlenerek, 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL idari para cezası uygulandı.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan Av Koruma ve Kontrol çalışmalarında 37 kişi denetlenerek sorgulandı. Sorgulama ve denetimler sonucunda usulsüz avlanan 6 kişiye idari işlem uygulandı. İşlemler sonucunda 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL idari para cezası kesildi. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada “Belgeli avcılarımıza teşekkür ederiz” denildi.

Tekirdağ’da 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL ceza

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