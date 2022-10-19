Tekirdağ'da 6 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde bazı adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 95 gram skunk, 8 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 800 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ş, V.G, İ.Ş, U.U, B.U. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

