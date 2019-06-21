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Tekirdağ'da 66 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 15:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 66 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 66 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 EE 1096 plakalı kapalı kasa minibüsü Hayrabolu yolu huzurevi mevkisinde, 34 ZZ 5691 plakalı kamyoneti de TOKİ uygulama noktasında durdurdu.

Ekipler, minibüste 20'si Afganistan ve 21'i İran, kamyonette de 25'i Pakistan uyruklu 66 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
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