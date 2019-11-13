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Tekirdağ'da 69 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:09 | Son Güncelleme

Organizatörlük yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 69 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine, Ballıhoca Mahallesi'nde bir kamyoneti durdurdu.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan, Afganistan, Nepal, Bangladeş ve Hindistan uyruklu 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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düzensiz göçmen organizatör Tekirdağ

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