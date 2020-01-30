Tekirdağ’da 7 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan kontrollerde ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Aracın sürücüsü A.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak, şahıs hakkında ’Göçmen Kaçakçılığı’ suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. Yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

