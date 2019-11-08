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Tekirdağ'da 7 ton sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 08:48 | Son Güncelleme

Saray ilçesinde eski bir süt fabrikasında ele geçirilen sahte içkiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 7 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Sinanlı Mahallesi'ndeki eski bir süt fabrikasına operasyon düzenledi.

Saray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda yaklaşık 7 ton sahte içki ile dolum makineleri, kimyasal maddeler ve sahte bandroller ele geçirildi.

Ekipler sahte içki ve malzemelere el koydu, şüpheli M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Sahte içkilerin Türkiye'nin çeşitli bölgelerine gönderilmek üzere hazırlandığını tespit edildi.

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