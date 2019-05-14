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Tekirdağ’da 72 bin liralık kum midyesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da polisin ’dur’ ihtarına uymadan kaçan minibüsten kilosu 50-60 liradan satılan bin 200 kilogram beyaz kum midyesi ele geçirildi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan yol kontrol işlemleri sırasında, Ö.B.

Tekirdağ’da 72 bin liralık kum midyesi ele geçirildi

Tekirdağ’da polisin ’dur’ ihtarına uymadan kaçan minibüsten kilosu 50-60 liradan satılan bin 200 kilogram beyaz kum midyesi ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan yol kontrol işlemleri sırasında, Ö.B. hâkimiyetindeki 22 AAN 551 plakalı minibüs, ’dur’ ihtarına uymadan kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri, dur ihtarlarına uymadan kaçan minibüsü kovalamaca sonucu durdurdu.

Balkan ülkelerinde kilosu 50-60 lira
Durdurulan araçta polis ekiplerince yapılan aramada, çuvallar içerisinde bin 200 kilogram ağırlığında beyaz kum midyesi ele geçirildi. Ele geçirilen kum midyelerinin, Yunanistan ve Balkan ülkelerinde kilosunun 50 ile 60 lira arasında satıldığı öğrenilirken, ele geçirilen midyelerin yaklaşık 72 bin lira değerinde olduğu tespit edildi.
Midyeler daha sonra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Ekiplerince doğal ortamına bırakılmak üzere kıyıdan denize bırakılırken, araç sürücüsü Ö.B. ile R.M., isimli şahıs haklarında işlem yapılmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Tekirdağ’da 72 bin liralık kum midyesi ele geçirildi

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