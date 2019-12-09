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Tekirdağ'da 72 yaşındaki kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen 69 yaşındaki zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 20:44 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 72 yaşındaki kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen 69 yaşındaki zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da 72 yaşındaki kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen 69 yaşındaki zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 72 yaşındaki kişiyi evinde bıçakla öldürdüğü iddia edilen 69 yaşındaki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yavuz Mahallesi'nde yaşayan H.Y'den (72) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, H.Y'yi evinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda, cinayeti işlediğinden şüphelendikleri H.B.Ç'yi (69) gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tekirdağ'da 72 yaşındaki kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen 69 yaşındaki zanlı tutuklandı<br />

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Süleymanpaşa Tekirdağ

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