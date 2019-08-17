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Tekirdağ'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 23:11 | Son Güncelleme

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 ve D-110 kara yollarındaki yol kontrol noktasında düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 3 araçta yapılan aramalarda, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 75 düzensiz göçmeni ele geçirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı ise, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Tekirdağ

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