Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Nusratlı Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri 17 T 4051 kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan uyruklu 8 kişi tespit edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.
Araç sürücüsü İ.D. gözaltına alındı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum