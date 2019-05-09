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Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Nusratlı Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri 17 T 4051 kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Pakistan uyruklu 8 kişi tespit edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.

Araç sürücüsü İ.D. gözaltına alındı.

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