Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Dambas Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.
Araçta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 4'ü Afgan ve 4'ü Pakistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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