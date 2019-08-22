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Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 Pakistan ve 4 Bangladeş uyruklu yakalandı, bot ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü C.T. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş düzensiz göçmen Pakistan Tekirdağ

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