Tekirdağ’da 9 devlet hastanesine Gebe Okulu Tescil Belgeleri teslim edildi

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce Tekirdağ’da bulunan 9 devlet hastanesine Gebe Okulu Tescil Belgeleri teslim edildi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın temel hedeflerinden biri; tüm anne adaylarına gebelik dönemi ile doğum sürecinde anne-bebek sağlığı açısından daha kaliteli, verimli, etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasıdır. Bu kapsamda anne adaylarının ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma/doğum sonrası döneme bilinçli bir şekilde hazırlanması, desteklenmesi için gebe okulu, gebe bilgilendirme sınıfı ile doğuma hazırlık ve danışmanlık merkezlerine yönelik standartların geliştirilmesi amacıyla hazırlanan 02.10.2018 tarihli ve 2018/23 sayılı Genelge yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren ‘Gebe Okulu, Gebe Bilgilendirme Sınıfı, Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezi Genelgesi’ kapsamında Müdürlüğümüz bünyesinde aşağıda isimleri bulunan kamu hastanelerimiz, ilimizde oluşturulan tescil ve denetim komisyonu tarafından değerlendirilmiştir” denildi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, Tekirdağ Devlet Hastanesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi, Çorlu Devlet Hastanesi, Hayrabolu Devlet Hastanesi, Malkara Devlet Hastanesi, Muratlı Devlet Hastanesi, Saray Devlet Hastanesi, Şarköy Devlet Hastanesi ve Kapaklı Devlet Hastanesine “Gebe Okulu Tescil Belgeleri” törenle teslim edildi. .

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamanın devamında, “Bu ulvi görevde emeği geçen yöneticilerimiz ve çalışanlarımıza, çok değerli emekleri dolayısıyla teşekkür eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.

