Tekirdağ'da ağlara takılmaya başlayan çinekop, tezgahlardaki yerini aldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde avlanan çinekop, Tekirdağ'da tezgahlarda kilogramı 125 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, çinekobun 2 haftadır kendini göstermeye başladığını söyledi.

Bu sene sezonun palamutla başladığını anlatan Pehlivanoğlu, "Hala ağlara takılıyor. Palamut bir süre daha tezgahlarda olmaya devam edecek. Şimdi ufak balıklar çıkıyor. Bu sıralar çinekop kendini göstermeye başladı. Geçen hafta azdı, bu hafta biraz daha artmaya başladı. Bundan sonra çinekop, lüfer, istavrit ve hamsi tezgahlarda yer almaya başlıyor. Bu sene balıkçılar için de vatandaşlar için de güzel balık oldu." dedi.

Balıkçı Hasan Erol ise bu yıl vatandaşların palamuda doyduğunu, son günlerde de çinekobun tezgahların gözdesi olduğunu dile getirdi.

Sezon başında başlayan palamut bolluğunun devam ettiğini belirten Erol, "İnsanlar palamuttan da bıktı diyebiliriz. Yavaş yavaş palamudun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çinekop çıkmaya başladı. Bunun yanı sıra istavrit, uskumru, mezgit ve hamsi ağlara takılıyor. Geçen haftaya göre çinekop fiyatında düşüş var." diye konuştu.

