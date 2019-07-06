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Tekirdağ'da ahır yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

Malkara ilçesinde çıkan yangında 12 bin saman balyası kül oldu, 5 büyükbaş hayvan ile 3 buzağı telef oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde İsmail Giden'e (48) ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 12 bin saman balyası kül oldu, 5 büyükbaş hayvan ile 3 buzağı telef oldu.

Kadıköy Mahallesi Muhtarı Saffet Gündoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebini bilmediklerini, birçok hayvanı kurtardıklarını, bazılarının ise telef olduğunu söyledi.

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