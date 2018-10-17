Tekirdağ'da akaryakıt istasyonunda gasp

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çalışanını döner bıçağıyla tehdit ederek kasadaki 600 lirayı alan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkisindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen maskeli kişi, market bölümüne girerek kasiyeri döner bıçağıyla tehdit etti. Zanlı daha sonra kasada bulunan 600 lirayı alıp kaçtı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin B.S. olduğunu belirledi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi suç aleti ile gözaltına aldı.

İfadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada gasp anı istasyondaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, zanlının market bölümüne girerek elindeki döner bıçağıyla kasiyeri tehdit etmesi ve ardından kasadan paraları alıp kaçması yer alıyor.

