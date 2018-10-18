Tekirdağ'da akaryakıt istasyonundaki gasp

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çalışanını döner bıçağıyla tehdit ederek kasadaki 600 lirayı alan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkisindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışanları tehdit ederek para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Burak S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen Burak S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkisindeki bir akaryakıt istasyonuna dün gelen maskeli kişi, market bölümüne girerek kasiyeri döner bıçağıyla tehdit etmiş, daha sonra kasada bulunan 600 lirayı alıp kaçmıştı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Burak S. olduğunu belirlemiş, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi suç aleti ile gözaltına almıştı.
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