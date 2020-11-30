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Tekirdağ’da alacak verecek kavgası: 1 ölü

30.11.2020 18:30 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da alacak verecek kavgası: 1 ölü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.Olay, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’nın Altınova Mahallesi’nde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’nın Altınova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç içinde kanlar içerisinde hareketsiz yatan bir şahsın olduğu ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine gitti. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken, polis yerde 1 adet boş kovan buldu. Aracın sağ ön kapısında da 1 adet kurşun deliği olduğu görüldü. Bölgede araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, silahla vurularak hayatını kaybeden şahsın 38 yaşındaki N.K. olduğunu tespit etti. N.K.’nin vurulduğu tabanca ise ağaçlık alanda bulundu.
Yapılan araştırma neticesinde olayı 35 yaşındaki N.T.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi. İkili arasındaki görüşmelere de ulaşan polis ekipleri, hayatını kaybeden N.K.’nin iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle N.T. ile buluştuğunu ve buluşma esnasında tartışma çıktığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Suç Araştırma ekiplerinin ortak çalışması ile Ertuğrul Mahallesi’nde tütüncü dükkanında yakalanan zanlı gözaltına alındı. N.T., cinayeti alacak verecek mevzusundan dolayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adalet Sarayı’nda mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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