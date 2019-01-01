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Tekirdağ'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir araçta, 130 gram skunk ele geçirildi.

Tekirdağ'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir araçta, 130 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
​İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen otomobil, Süleymanpaşa ilçesi girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 130 gram skunk ele geçirilirken, sürücü U.U. ve yanındaki İ.B. gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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