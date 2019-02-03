Tekirdağ'da aranan hükümlü yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Tekirdağ'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "kasten öldürme" ve "yaralama" suçlarından hakkında 25 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan Erol E'nin, Süleymanpaşa'da olduğu bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan Erol E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!
Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!
Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!
Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış
İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum