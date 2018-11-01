Tekirdağ'da aranan şahıs yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile ev, iş yeri, oto hırsızlığı ve kasten adam yaralama suçlarından sabıka kaydı bulunan M.Y'nin (29), şehir merkezinde olduğu bilgisine ulaşan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı çalışma başlattı.

Yapılan teknik takip sonucu adresi belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şahsın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

