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Tekirdağ'da aranan şüphelilere yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 12:41 | Son Güncelleme

Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat ve teknik takip sonucunda, aranan 5 kişinin Kapaklı'nın Uzunhacı, Pınarça ve Karaağaç mahallerindeki evlerinde olduğunu belirledi.

Yapılan operasyonda, Emrah B, Şahan Y. ve Semih V. uyuşturucu kullanımı ve ticaretinden, Gürkan Y. dolandırıcılık, Rıfet A. ise basit yaralama suçlarından gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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