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Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 23:20 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, apartmanın dördüncü katına damacana su götüren Mustafa Çeliker (20), dönüşte asansör boşluğundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Şaban KARDEŞ/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'da, apartmanın dördüncü katına damacana su götüren Mustafa Çeliker (20), dönüşte asansör boşluğundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Ladin 4 Apartmanı'nda meydana geldi. Kapaklıda su şirketinin dağıtım elemanı olarak çalışan Mustafa Çeliker, apartmanın dördüncü katında oturan müşteriye damacana suyu teslim ettikten sonra, aşağıya inmek isterken asansörün boşluğundan aşağı düştü. Mustafa Çeliker'den 2 saat haber alamayan iş yerindeki arkadaşları, son dağıtım yaptığı yerlerde arama yaptı. Çeliker'i asansör boşluğunda cansız halde bulan çalışma arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çeliker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından Çeliker'in cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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