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Tekirdağ'da atık su akıtılan dereden numune alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 21:39 | Son Güncelleme

Marmaraereğlisi'nden geçen Şahbaz Deresi'ne atık su akıtıldığı ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Şahbaz Deresi'ne atık su akıtıldığı ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri dereden numune aldı.

Alınan bilgiye göre, Türkmenli Mahalllesi'nden geçen Şahbaz Deresi'ne E.Ş. idaresindeki 59 AAG 168 plakalı vidanjör ile atık su akıtıldığını gören Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye gelerek dereden numune aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dereye akıtılan suyun ilk belirleme göre evsel bir atık olduğunu belirtti.

İhbarın kendilerine ulaştıktan sonra harekete geçtikleri dile getiren Tohumcu, numune sonuçlarının belirlenmesinden sonra dereye atık su akıtan kişiden kamuoyu adına şikayetçi olacaklarını söyledi.

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atık su Dere Suç Üstü Tekirdağ

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