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Tekirdağ’da avcılığı yasaklanan 10 kasa sazan ele geçirildi

24.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında avcılığı yasak olan sazangiller için Tekirdağ’da denetim yapıldı.

Tekirdağ’da avcılığı yasaklanan 10 kasa sazan ele geçirildi

15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında avcılığı yasak olan sazangiller için Tekirdağ’da denetim yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 10 kasa sazan balığı ele geçirildi.
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında avcılığı yasak olan sazan balığı için denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde bu tarihlerde avcılığı yasak olan sazanların avlandığı tespit edildi. Yaklaşık10 kasa sazan balığına el konulurken, ilgili şahıslara idari para cezası uygulandı.
1380 sayılı su ürünleri kanuna bağlı 5/1 numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ gereği Tekirdağ’da 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında sazangiller avcılığı yasaklanmıştı.
Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için denetimlerin hassasiyetle devam edileceği vurgulandı.

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