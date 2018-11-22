Tekirdağ'da aylık 100 ton atık ekonomiye yeniden kazandırılıyor

"Projenin tüm kente yayılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında birer görevli belirledik. Bu kişilerle irtibata geçerek o kurumun topladığı atık miktarını bizlere bildirmelerini sağlıyoruz. Kaymakamlıklarla da çalışmalar yürütüp bu proje ile ilgili bilgilendirme toplantılarına devam ediyoruz.Tekirdağ'da aylık 100 ton atığı kamu kurum ve kuruluşlarından toplamaya başladık. Toplanan bu atıklar, belediyelerin sorumluluğunda olan geri dönüşüm tesislerine veriliyor. Bu atıkların çöpe gitmesi engellenerek bunların ekonomiye tekrar kazandırılması sağlanıyor."

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde şubat ayından bu yana uygulamaya geçirdikleri Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının kağıt, plastik, cam, metal, pil, bitkisel yağ gibi geri dönüştürülebilir atıklarının toplandığını söyledi.

TEKİRDAĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" Tekirdağ'daki kamu kurum ve kuruluşlarında 9 aydır başarılı bir şekilde uygulanıyor.

Albayrak, bir alüminyum kutunun ham maddeden kutu haline getirilmesine kadar 100 birim enerji harcanıyorsa, kullanılmış bir kutudan geri dönüşümle yeni bir kutu elde etmek için 5 birim enerji harcandığını dile getirerek, geri dönüşümde yüzde 95 gibi civarında enerji verimliliği sağlandığını aktardı.

Toplanan 100 ton kağıt sayesinde 26,5 metreküplük suyun kirlenmesinin de önüne geçtiklerini, aynı zamanda yüzde 20 ila 40 arasında enerji tasarrufu sağlandığını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'daki bütün kamu kurum ve kuruluşları da buna katkı vermeye çalışıyor. Bu konuda belediyelerimizden beklentilerimiz daha fazla çünkü bu projenin sadece kamu kuruluşlarının uygulama alanına değil bütün vatandaşların uygulama alanlarına girmesini istiyoruz. Belediye tarafından daha teşvik edici olmalarını istiyoruz. Tekirdağ'da aylık 100 ton atığı toplayabiliyoruz ama bu halkın bütün kesimlerine yayıldığı zaman belki günde 100 ton atığın toplanması söz konusu olacaktır. Bunun için de bütün vatandaşların bu projeye destek vermeleri gerekiyor."

Müdürlük olarak masa altlarındaki tüm çöp kutularını kaldırdıklarını belirten Albayrak, tüm personelin oluşan kağıt, plastik, cam, metal gibi atıklarını koridorlara yerleştirdikleri biriktirme sepetlerine attığını sözlerine ekledi.

