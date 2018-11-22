HABER

Tekirdağ'da aylık 100 ton atık ekonomiye yeniden kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak: - "Tekirdağ'da aylık 100 ton atığı kamu kurum ve kuruluşlarından toplamaya başladık. Toplanan bu atıklar belediyelerin sorumluluğundaki geri dönüşüm tesislerine veriliyor. Bu atıkların çöpe gitmesi engellenerek ekonomiye tekrar kazandırılması sağlanıyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi" Tekirdağ'daki kamu kurum ve kuruluşlarında 9 aydır başarılı bir şekilde uygulanıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde şubat ayından bu yana uygulamaya geçirdikleri Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının kağıt, plastik, cam, metal, pil, bitkisel yağ gibi geri dönüştürülebilir atıklarının toplandığını söyledi.

Projenin Tekirdağ'da 9 aydır başarılı şekilde yürütüldüğünü ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Projenin tüm kente yayılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında birer görevli belirledik. Bu kişilerle irtibata geçerek o kurumun topladığı atık miktarını bizlere bildirmelerini sağlıyoruz. Kaymakamlıklarla da çalışmalar yürütüp bu proje ile ilgili bilgilendirme toplantılarına devam ediyoruz.Tekirdağ'da aylık 100 ton atığı kamu kurum ve kuruluşlarından toplamaya başladık. Toplanan bu atıklar, belediyelerin sorumluluğunda olan geri dönüşüm tesislerine veriliyor. Bu atıkların çöpe gitmesi engellenerek bunların ekonomiye tekrar kazandırılması sağlanıyor."

Albayrak, bir alüminyum kutunun ham maddeden kutu haline getirilmesine kadar 100 birim enerji harcanıyorsa, kullanılmış bir kutudan geri dönüşümle yeni bir kutu elde etmek için 5 birim enerji harcandığını dile getirerek, geri dönüşümde yüzde 95 gibi civarında enerji verimliliği sağlandığını aktardı.

Toplanan 100 ton kağıt sayesinde 26,5 metreküplük suyun kirlenmesinin de önüne geçtiklerini, aynı zamanda yüzde 20 ila 40 arasında enerji tasarrufu sağlandığını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'daki bütün kamu kurum ve kuruluşları da buna katkı vermeye çalışıyor. Bu konuda belediyelerimizden beklentilerimiz daha fazla çünkü bu projenin sadece kamu kuruluşlarının uygulama alanına değil bütün vatandaşların uygulama alanlarına girmesini istiyoruz. Belediye tarafından daha teşvik edici olmalarını istiyoruz. Tekirdağ'da aylık 100 ton atığı toplayabiliyoruz ama bu halkın bütün kesimlerine yayıldığı zaman belki günde 100 ton atığın toplanması söz konusu olacaktır. Bunun için de bütün vatandaşların bu projeye destek vermeleri gerekiyor."

Müdürlük olarak masa altlarındaki tüm çöp kutularını kaldırdıklarını belirten Albayrak, tüm personelin oluşan kağıt, plastik, cam, metal gibi atıklarını koridorlara yerleştirdikleri biriktirme sepetlerine attığını sözlerine ekledi.

PARTNERDünyanın en garip evcil hayvanlarıDünyanın en garip evcil hayvanları
İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'danİstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan
TBMM Başkanı Yıldırım: PKK, FETÖ, DEAŞ, her terör örgütü ülkenin başına beladırTBMM Başkanı Yıldırım: PKK, FETÖ, DEAŞ, her terör örgütü ülkenin başına beladır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak proje sıfır atık Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Malatya'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

'Liderlerin örgücüsü!' Müşterilerini duyan şaşıp kalıyor

'Liderlerin örgücüsü!' Müşterilerini duyan şaşıp kalıyor

Hasan Cemal: Türkiye'ye döneceğim!

Hasan Cemal: Türkiye'ye döneceğim!

HDP Diyarbakır İl Başkanı hakkında 15 yıl hapis istemi

HDP Diyarbakır İl Başkanı hakkında 15 yıl hapis istemi

İstanbul Boğazı kapatıldı! Dünyanın en büyük inşaat gemisi geçiyor

İstanbul Boğazı kapatıldı! Dünyanın en büyük inşaat gemisi geçiyor

Suriyeliler devletten maaş alıyor mu? Göç İdaresi Genel Müdürü açıkladı

Suriyeliler devletten maaş alıyor mu? Göç İdaresi Genel Müdürü açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.