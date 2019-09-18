Tekirdağ'da bağ evlerinden tarım makinesi hırsızlığı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bağ evlerinden tarım makinesi çaldığı iddia edilen 2 kişi, İstanbul'da yakalandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Süleymanpaşa ilçesindeki bağ evlerinden tarım makineleri çaldığı tespit edilen U.D, Z.D ve G.D hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin İstanbul'daki adreslerine düzenlediği operasyonda, çapa makinesi, 4 motorlu tırpan, dalgıç pompa, hızar motoru, ilaçlama makinesi ve mozaik taşlama makinesi ele geçirdi.
Operasyonda U.D. ve Z.D gözaltına alındı. G.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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