Tekirdağ'da Bahçeşehir Koleji tanıtım toplantısı

Dünyanın her yerinde uğraşılan temel sorunun eğitimin kalitesi olduğunu vurgulan Yücel, şunları kaydetti:

Türkiye'nin her noktasına eşit eğitim götürdüklerini vurgulayan Yücel, iyi bir refah düzeyinin de ancak eğitim ile yakalanabileceğini dile getirdi.

- "Bizim hayalimiz Türkiye'nin her noktasında olmak"

Bizim hayalimiz, Türkiye'nin her noktasında olmak. Her noktasına kaliteli eğitimi eşit götürmek. Tekirdağ'daki eğitim öğretim kalitesi neyse Iğdır'da da o olacak, Muş'ta da o olacak, İzmir'de de olacak, İstanbul'da da o olacak. Bu mümkün mü? 50 yıldır tecrübemiz şunu göstermiştir ki biz bunu yaptık. Başardık. Bu eğitim kalitesini her yere rahatlıkla götürebiliyoruz."

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da gelecek eğitim ve öğretim yılında Bahçeşehir Koleji'nin kampüs sayısının 130'a ulaşacağını söyledi.

Kaliteli ve nitelikli eğitimi Türkiye'nin her yerine götüreceklerini aktaran Dağ, "Biz Türkiye'nin her yerine kaliteli eğitimi ulaştırmak için yola çıktık. Edirne'den Kars'a 120 kampüsümüz var. Önümüzdeki dönem 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 130 kampüsle Türkiye'ye hizmet etmeye devam ediyor olacağız. Bu yüz bine yakın öğrenicinin Bahçeşehir Kolejinde eğitim alacağı anlamına geliyor, yaklaşık 15 bin eğitimci ile birlikte. Bu sayılar bizler için çok çok kıymetli. Kaliteli nitelikli eğitimi öğrencilerimize tüm Türkiye'ye dolaştırıyoruz. Bu nedenle bu sayılar çok çok kıymetli." ifadelerini kullandı.